Ziliani: "Juve e Paratici dovrebbero vergognarsi, insultano e minacciano se arbitri non fischiano a favore"

Il Giudice Sportivo ha multato ancora una volta Fabio Paratici della Juventus per atteggiamento minaccioso nei confronti dell'arbitro durante la sfida al Milan. A commentare la notizia, via Twitter, è Paolo Ziliani: "Siamo d’accordo, Irrati non ha bisogno di alcun richiamo per mettersi in riga, ma adesso Paratici e la Juve esagerano: pretendono arbitri che fischino solo a loro favore e se non succede insultano e minacciano. Dovrebbero vergognarsi. Dovrebbero allontanarli".

