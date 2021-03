Ziliani: "Napoli ingenuo. Resta il disgusto per direzione in campo e in sala VAR"

Il Napoli pareggia 3-3 contro il Sassuolo dopo il rigore trasformato all'ultimo secondo da Caputo. Il giornalista Paolo Ziliani commenta su Twitter il match di Reggio Emilia: "Imperdonabile ingenuità finale del Napoli, giusto rigore per il Sassuolo e 3-3 all'ultimo tuffo. Resta il disgusto per direzione in campo e in sala VAR. Inaccettabile".

