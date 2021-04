Ziliani: "Ora la Figc deve sanzionare Juve, Inter e Milan che hanno aderito alla baracconata"

Il giornalista Paolo Ziliani commenta su Twitter lo sfaldamento della Superlega, soffermandosi sui provvedimenti della Federcalcio nei confronti delle 3 italiane: "Ora ne va della dignità di Gravina. Se la FIGC è una cosa seria deve sanzionare pesantemente in primis Agnelli (come ideatore della porcata) e la Juventus e poi Inter e Milan che hanno aderito alla baracconata. E che ancora non sentono il bisogno di tirarsi indietro".

Ora ne va della dignità di #Gravina. Se la #FIGC è una cosa seria deve sanzionare pesantemente in primis #Agnelli (come ideatore della porcata) e la #Juventus e poi #Inter e #Milan che hanno aderito alla baracconata. E che ancora non sentono il bisogno di tirarsi indietro. — Paolo Ziliani (@ZZiliani) April 20, 2021