Ziliani: "Rigore netto non dato al Napoli! Difficile per tutti recuperare punti a questa squadra"

vedi letture

Il Napoli batte il Lecce 1-0 al Maradona, ma agli azzurri manca un rigore netto non fischiato per un fallo di Banda su Politano.

Il giornalista Paolo Ziliani commenta così su X: "Il Napoli continua a non giocare bene ma a vincere. Lo fa anche col Lecce, faticando, grazie a un gol di Di Lorenzo e a dispetto di un netto rigore non concesso per fallo su Politano non rilevato nè da arbitro nè da VAR. Una vittoria importantissima: domani c’è Inter-Juventus e chi perderà (o entrambe se pareggeranno) avrà la strada in salita.

Siamo alla 9^ giornata ed è presto naturalmente; ma recuperare punti a un Napoli che non avendo le coppe potrà pensare solo al campionato, anche se da martedì il suo calendario si farà più impegnativo, non sarà facile per nessuno. Intanto, per Inter e Juve domani la parola d’ordine è vietato perdere. Ma se anche pareggiassero, il Napoli brinderebbe ugualmente. Forse di più".