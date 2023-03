Ziliani sul gol irregolare di Rabiot: "Scandalo assoluto! Avete visto lui che fa?"

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, si esprime così sul gol irregolare convalidato alla Juventus contro la Sampdoria

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, si esprime così sul gol irregolare convalidato alla Juventus contro la Sampdoria: "La cosa incredibile di ieri è che Rabiot non solo non esulta ma (è diffidato) teme l’ammonizione che gli farebbe saltare Inter-Juventus e dopo aver guardato con paura verso l’assistente (come fanno i sampdoriani) alza le mani come a dire “non ho fatto mani”. Scandalo assoluto.