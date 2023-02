Guido Clemente di San Luca a TN: "ADL, i cortigiani e la napolitudine"

Secondo il vocabolario Treccani, storytelling è «Affabulazione, arte di scrivere o raccontare storie catturando l’attenzione e l’interesse del pubblico».

Guido Clemente di San Luca, Ordinario di Diritto Amministrativo all'Università della Campania Luigi Vanvitelli, ha espresso alcune considerazioni in chiave Napoli sul momento azzurro.

"Scrivevo giorni fa del disagio che avvertivo per quel clima di diffuso ottimismo che permea le trasmissioni televisive e radiofoniche ove si dà ormai per scontata la vittoria. Il mister, che sa di calcio come pochi, quasi sembrando ascoltarmi, ha tenuto testa ed anima ferocemente sul pezzo: «Dicono che per lo scudetto mancano 13 vittorie. Vi sembrano poche? Scrivete che dobbiamo vincere 13 partite per il titolo, ma nessuno ce le regala». Insomma, s’ha da farle ’ste vittorie! Mancano 16 partite, abbiamo 15 punti sulla seconda. Se questa le vincesse tutte, arriverebbe a 92 (44+48=92). Perciò, per la matematica, dobbiamo farne 34 (59+34=93). Cioè 11 vittorie ed 1 pareggio.

Con la Cremonese è andata come doveva. Ora – pensando che subito a seguire, in 7 giorni, giocheremo prima in Germania e poi ad Empoli – testa al Sassuolo. Dove il clima non si preannuncia amicale, almeno stando al comunicato emesso dalla società. Spendiamo due parole, dicendo anzitutto della grave iniquità del decreto del Ministero degli Interni, col quale è stato disposto, non solo il divieto della vendita dei biglietti per i residenti a Napoli e provincia – che già di per sé è discutibile, per il fatto di ricorrere anacronisticamente alla responsabilità oggettiva (per un centinaio di delinquenti, ben identificabili e ‘costringibili’ fuori dallo stadio, sono obbligate a pagare migliaia di persone perbene) –, ma anche la chiusura del settore ospiti. Quale mente geniale può pensare che per garantire l’ordine pubblico sia meglio tenere i tifosi napoletani provenienti da tutto il mondo in mezzo ai tifosi della squadra ospitante? Ciò detto, il comunicato del Sassuolo non si distingue per affabile cortesia, né per perspicacia: se il divieto di sciarpe e maglie azzurre – come si è chiarito – vale soltanto per il settore destinato agli ultrà locali (Tribuna Sud), che bisogno c’era di specificarlo? È persino banale ritenere che, essendo il settore riservato, lì i napoletani non possano entrare: o dobbiamo credere che siano così incapaci da non impedire l’accesso ad altri? Dunque, a pensar male, c’è della ostilità. Comunque, visto che nelle Tribune Est ed Ovest non vi sono limitazioni di indumenti colorati, pare che gli spalti saranno gremiti, almeno per metà, dai supporter azzurri.

Il sogno continua. E non viene disturbato dalle astiose parole dei (pochi, ma in aumento) cortigiani e giullari a servizio del potere, che non perdono occasione per ostentare deferenza nei confronti del padrone. Ribadisco. Nessuna minoranza, medio o alto-borghese che sia, potrà impedire al popolo azzurro di gioire nel modo che gli è proprio. Ove dovesse succedere di nuovo – ogni tifoso da anni lo sogna ardentemente, al punto che mai s’abbandona all’uso di parole o dichiarazioni improvvide –, nell’orgia diffusa che si genererebbe, potranno liberamente festeggiare confondendosi in mezzo alla gente comune di Partenope, perché, com’è nella tradizione di grande cuore e nella radicata prospettiva inclusiva di questa, mai verrebbero tenuti fuori dai baccanali. Stiano tranquilli, se accadesse, nessuno li priverà del piacere di godere del ‘coitone’ collettivo.

E questo sebbene si ostinino a celebrare adulanti l’impresario (che guida la società in maniera finanziariamente e ineccepibilmente virtuosa – gli è sempre stato riconosciuto – ma) che resta corpo sostanzialmente estraneo alla città. Raccontando a se stessi e agli altri una realtà immaginifica. Perché a (quasi) chiunque è chiaro che non sia vero che ADL «ha avuto ragione su tutto il fronte». La squadra è stata costruita, non da lui, ma da Giuntoli, cui per lungo tempo non ha consentito di operare liberamente (commettendo errori tenuti celati da media compiacenti). È semplicemente risibile parlare di «organizzazione aziendale cosmopolita», oppure di «illuminata programmazione aziendale», in assenza pressoché totale, e deliberatamente voluta, di una qualsivoglia struttura. Ne è prova, fra l’altro, l’assordante silenzio sulla necessità di implementare la cultura della legalità (nella quasi esclusiva prospettiva del far soldi le regole sono solo un doveroso, ma noioso, intralcio).