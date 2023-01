Guido Clemente di San Luca a TN: "Aveva ragione Saviano, gara indirizzata da Sozza"

Guido Clemente di San Luca, Ordinario di Diritto Amministrativo all'Università della Campania Luigi Vanvitelli, ha espresso alcune considerazioni in chiave Napoli dopo la sfida di San Siro





Guido Clemente di San Luca, Ordinario di Diritto Amministrativo all'Università della Campania Luigi Vanvitelli, ha espresso alcune considerazioni in chiave Napoli dopo la sfida di San Siro

"Leggo e ascolto commenti incomprensibili su Inter-Napoli alla ripresa. La partita è stata fortemente indirizzata da Sozza. Trovo stupefacenti le pagelle su di lui. Tutti gli danno la sufficienza piena, pur concordando che nella prima mezz’ora avrebbe almeno dovuto ammonire Skriniar e Barella, e che ha consentito di legnare Kvaratskhelia contro il Regolamento. Resto basito.

Secondo Casarin, «Sozza, calmo, osserva il gioco a distanza dai calciatori: così evita di punire alcuni mezzi falli e può favorire il vantaggio». Secondo Bergonzi, «Poteva dare due gialli nel primo tempo, uno per Skriniar e uno per Barella. Anche se è un big match non bisogna risparmiare cartellini. La cosa che mi è piaciuta di meno è la gestione di Barella. Non si può vedere uno che protesta per 84 minuti. Se mi chiedi un voto la sufficienza la merita sicuramente. Ripeto, gli rimprovero soprattutto la gestione di alcuni calciatori: quella di Kvaratskhelia ma, soprattutto, quella di Barella che per me ha ammonito davvero troppo tardi». Infine, secondo Marelli, Sozza è stato bravo ma «Mancano tre ammonizioni “mandatory”, a mio parere, tutte per imprudenza: Skriniar su Kvaratskhelia al 13esimo, Barella su Kvaratskhelia al 33esimo e Calhanoglu su Politano al 48esimo».

Questi giudizi sarebbero da sufficienza? Mah. Se li ammonisce, la partita cambia completamente, nonostante il Napoli sia apparso ancora imballato dalla nuova preparazione, disputando la peggior partita della stagione. Ma non è vero – come viene raccontato in modo palesemente non veritiero – che ha tirato solo al 90° con Raspadori. Ha mancato due occasioni clamorose nel primo tempo con Zielinski (al 30°) e Anguissa (al 44°). E due pure nel secondo, con Osimhen (al 52°) e Kvaratskhelia (al 61°). L’Inter ha giocato con molta concentrazione ed una solidissima fase difensiva, che però le è stata permesso di fare in violazione delle regole.