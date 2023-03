Guido Clemente di San Luca a TN - Il filo rosso che lega la ‘cultura calcistica’ della storia recente del Napoli

Guido Clemente di San Luca, Ordinario di Diritto Amministrativo all'Università della Campania Luigi Vanvitelli, ha espresso alcune considerazioni in chiave Napoli

Guido Clemente di San Luca, Ordinario di Diritto Amministrativo all'Università della Campania Luigi Vanvitelli, ha espresso alcune considerazioni in chiave Napoli prima della sfida alla Lazio.

"Mancano 14 partite, abbiamo 18 punti sulla seconda. Se questa le vincesse tutte, arriverebbe a 89 (47+42=89). Perciò, per la matematica, dobbiamo farne 25 (65+25=90). Cioè 8 vittorie ed 1 pareggio. Possiamo perderne 5. V’è un diffuso comprensibile entusiasmo, alimentato anche da una parte consistente dei media (in una maniera che non sempre appare esente da fondati sospetti di dietrologia), e tuttavia fa bene il mister ad ammonire che «Può succedere di tutto, basta un dettaglio per invertire tutto, funziona così».

In questo clima si sprecano le analisi sul ‘fenomeno’ Napoli. I commenti su come la città stia vivendo il momento. Nonché previsioni su come vivrà l’epilogo. E persino auspici e/o suggerimenti su come dovrebbe viverlo. D’altra parte, senza che vi si dia peso – tutti presi come si è dalla perentoria ripresa della ‘grande bellezza’ –, continua l’offensiva delle varie truppe che compongono l’esercito dei predicatori della necessità di trasgredire le regole del giuoco, sul presupposto (non dichiarato) che queste non siano norme giuridiche sottostanti (in quanto tali) alla metodologia ermeneutica propria del diritto.

Sul primo punto, sembra più che condivisibile l’affermazione secondo cui in questo Napoli «si possono intravedere esiti e riflessi del passato, piccole tracce di tutte le esperienze vissute, un blocco unico». È vero che in qualche modo i dribbling di Kvaratskhelia ricordino quelli di Lavezzi (non del tutto che il dribbling sia stato «reso marginale» dal «modello egemone di conservazione della palla»). Che vi sia «un’eco» di Higuain nel numero di gol di Osimhen. Che non di rado Zielinski ricordi l’eleganza di Marekiaro (un po’ meno che Elmas sia «un’ala che negli equilibri e in certe movenze riprende il modello Callejon»). Che Simeone «entra e segna» un po’ rievocando le gesta di Duvan Zapata. Che nella consistenza fisica di Anguissa si riveda quella di Allan (e persino di Bakayoko, ma forse di più quella di Gargano). Che nel «meraviglioso Lobotka» si ritrovi la saggezza tattica di Jorginho (ma anche quella del prezioso Demme di due anni fa). Che Di Lorenzo richiami l’opera di Maggio (ma anche quella di Hysaj). Che Mario Rui ripercorra le gesta di Ghoulam (fra parentesi, segnalatosi per una bellissima dichiarazione d’amore verso la città ed il popolo azzurro). Infine che Kim si manifesti come «un’evoluzione di Koulibaly». È tutto vero.