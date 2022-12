Guido Clemente di San Luca a TN: "In passato scippi clamorosi, restiamo vigili"

Guido Clemente di San Luca, Ordinario di Diritto Amministrativo all'Università della Campania Luigi Vanvitelli, ha espresso alcune considerazioni in chiave Napoli in vista della ripresa





Guido Clemente di San Luca, Ordinario di Diritto Amministrativo all'Università della Campania Luigi Vanvitelli, ha espresso alcune considerazioni in chiave Napoli in vista della ripresa

"I tifosi azzurri, dunque, nutrono dubbi non infondati per la ripresa il 4 gennaio. E certo non sarà la eventuale accusa di oleografia a tenere nascosta la gestualità apotropaica cui la stragrande maggioranza di essi ricorre cospicuamente in questa strana pausa del campionato.

A quel che si è visto fino allo stop, siamo fortissimi. Anzi, i più forti. Ma non basta. Lo eravamo anche la scorsa stagione. Come vado ripetendo da anni, per vincere ci vogliono tre cose: una squadra forte, il kairos e che la competizione si svolga in modo conforme alle regole che la disciplinano. Ebbene, pur senza abusare dell’antico detto che vuole la «Storia maestra di vita», ci è noto che la terza condizione – che non dipende da noi, né dal ricorrere del fato propizio – quasi mai, se non sempre, è stata garantita laddove si presentassero le tracotanti ‘esigenze’ degli ‘strisciati’ (che fossero non colorati o a colori dipendeva solo dalle contingenze del momento).

Con buona pace dei neo-illuministi che sentono di dover combattere «l’infernale macchina del grande masochismo vesuviano». Afflitti da grave miopia, perché dalla più elementare intelligenza della realtà, chiunque la osservi, emerge con chiarezza chi è veramente il masochista. Ma pure carichi di contraddizione, perché se, da un lato, «la città di Napoli e il suo ambiente» vengono perbenisticamente definiti come un «enorme problema», non si può, dall’altro, confondere la battaglia per il rispetto delle regole con il «cronico pianto preventivo». Un po’ come chi si lamenta della guida indisciplinata, ma poi si guarda bene dal battersi per l’applicazione del Codice della strada.

Vale allora la pena di aprire una parentesi ed interrogarsi sul perché si mostrano così carichi di livore. Astioso. E pure un po’ maligno. Non è ipotesi inverosimile quella secondo cui la causa stia nella triste solitudine in cui altezzosi amano chiudersi. Saranno forse la spocchia e la presunzione a determinare così tanta infelicità. In fondo, a ben riflettere, sono condannati ad invidiare coloro che, pur soffrendo delle manchevolezze che esprime la comunità in cui vivono, se ne sentono pienamente parte, accettando il fatto che quelle manchevolezze ne integrano la complessa peculiarità.

Del resto, non può che essere la odiosa ed ostile malevolenza a farli perseverare in un grave errore metodologico, trascurando che, ormai da tempo, è pacifico che pure nelle scienze sociali si procede induttivamente. Provo a semplificare. Solo all’esito della preliminare acquisizione del dato fenomenico (nel nostro caso: com’è fatta la gente azzurra), è possibile proporre una sua non arbitraria ricostruzione critica alla luce dei valori che si assumono come paradigmatici. In poche parole, farebbero meglio a partire dall’essere del popolo partenopeo, adoprandosi per ricavare una ‘verità’ dal suo studio, piuttosto che predicare un dover essere dettato dalle proprie convinzioni (e quindi astratto, non aderente alla realtà dei fatti). Potrebbero prender spunto con profitto – che so? – dal recente documentario di Daniel Pennac («Ho visto Maradona»).