Guido Clemente di San Luca a TN "Lista Champions? Ecco chi lascerei fuori e perché"

"Secondo me si deve ragionare essenzialmente su una partita: e cioè come provare a battere il Barcellona".

Guido Clemente di San Luca, Ordinario di Diritto Amministrativo all'Università della Campania Luigi Vanvitelli, analizza la questione della lista Champions, visto che i posti per la lista UEFA sono soltanto due.

Visto che i posti per la lista UEFA sono soltanto due, lei chi lascerebbe fuori, e perché?

"Secondo me si deve ragionare essenzialmente su una partita: e cioè come provare a battere il Barcellona. A disposizione abbiamo: 3 Portieri (Meret, Gollini e Contini), 8 Difensori (Rrahmani, Ostigard, Juan Jesus, Natan, Di Lorenzo, Olivera, Mario Rui e Mazzocchi), 7 Centrocampisti (Anguissa, Lobotka, Zielinski, Cajuste, Dendoncker, Traorè e Lindstrom), e 6 Attaccanti (Osimhen, Kvara, Politano, Ngonge, Cholito e Raspadori).

Considerando che: a) ci vogliono almeno 6 centrocampisti (meno sarebbe un suicidio); b) rientrano Natan e Olivera; e c) Dendoncker può fare anche il centrale difensivo; inserirei, senza troppi dubbi, Ngonge e Dendoncker, tenendo fuori Mazzocchi (perché c’è di nuovo abbondanza in difesa) e Traorè (perché è meno pronto di Dendoncker). Del resto, se bisogna vincere una delle due col Barcellona, sarebbe una evidente sciocchezza far uscire Zielinski o Lindstrom".