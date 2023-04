Rai - Ndombele non sarà riscattato: Frattesi e Hjulmand nella lista ‘italiana’ di Giuntoli

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto sul canale Twitch di Tuttonapoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto sul canale Twitch di Tuttonapoli: “Il Napoli non riscatterà Ndombele. Si sta guardando intorno, non ha ancora deciso su chi affondare. Se il Napoli avesse una disponibilità economica di un certo tipo, che potrebbero arrivare ad esempio cedendo Osimhen, si inserirebbe nell’asta per Frattesi. Il calciatore del Sassuolo piace alla Juve, all’Inter, alla Roma e al Brighton di De Zerbi, però il Napoli c’è.

E’ un giocatore che piace. Con meno risorse economiche un altro giocatore seguito dal Napoli è Morten Hjuland del Lecce. Questi sono i due nomi seguiti in Italia, poi chiaramente ci sono gli altri profili monitorati da Giuntoli all’estero”.