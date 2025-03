Mertens cittadino napoletano, cons. Acampora: "E' uno di noi, lo merita!"

vedi letture

Dries Mertens dal 6 giugno sarà cittadino napoletano a tutti gli effetti. L'annuncio è di Salvatore Flocco, consigliere comunale di Napoli, intervenuto a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal. Il capogruppo per il Partito Democratico nel consiglio comunale di Napoli, Gennaro Acampora, ha così commentato ai nostri microfoni la notizia: "Da napoletano e da tifoso del Napoli ho sempre sostenuto insieme al gruppo del Pd l'iniziativa del collega Flocco. Sono contento che oggi ci sia finalmente una data per questo momento che aspettavano in tanti.

Si avvicina così un momento importante non solo il valore simbolico del calciatore e del campione, per celebrare le qualità tecniche e sportive espresse con la maglia azzurra, ma anche per alcune scelte personali e di vita che lo hanno reso parte a tutti gli effetti della nostra comunità cittadina. L'aver comprato una residenza qui, l'aver scelto per uno dei suoi figli un nome a noi caro come Ciro evidenziano un senso di appartenenza fuori dal comune, un sentimento che Napoli - da città capitale del mondo quale è - non può non apprezzare e premiare".