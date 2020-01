TN - Cambio di prestito per l'azzurro Russo: via dalla Pro Vercelli, va al Rieti

Raffaele Russo (20), ala classe '99 di proprietà del Napoli, fresco di rinnovo con il club azzurro appena sei mesi fa, è da considerare a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Rieti per i prossimi sei mesi. Dopo l'esperienza all'Albissola dell'anno scorso, in questi primi sei mesi della nuova stagione l'attaccante nativo di Vitulazio ha collezionato 8 presenze alla Pro Vercelli, ma il suo destino è stato deciso in questi minuti. Ci sarà un cambio di prestiti: dalla Pro Vercelli al Rieti, sempre a titolo temporaneo dal Napoli, che detiene il controllo del suo cartellino. Nel pomeriggio ci sono state le firme con gli agenti Fabio Ottieri e Gianni Pascale, di conseguenza ora si attende solo l'annuncio ufficiale. Resta in Serie C, ma cambia casacca: Russo ha una nuova chance a Rieti.