TN - Petagna, nessun addio già definito: il club è soddisfatto e ad oggi non è sul mercato

Non trova conferme l'indiscrezione circolata su alcuni organi d'informazione di un addio praticamente certo di Andrea Petagna. L'attaccante classe '95, autore di 5 gol e 3 assist in una stagione che l'ha visto protagonista come unica punta a disposizione nei mesi più difficili del Napoli, secondo quanto raccolto da Tuttonapoli al momento non è in realtà nemmeno sul mercato in quanto la società è soddisfatta del suo contributo. Così come da parte del giocatore c'è la volontà di proseguire l'esperienza napoletana dopo una prima stagione tutto sommato positiva. Ogni decisione è chiaramente rinviata alla scelta del nuovo allenatore, ma un attaccante con le sue caratteristiche dovrebbe comunque far comodo al di là del progetto tecnico che verrà intrapreso.