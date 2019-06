VIDEO - Rastelli a TN: "Ancelotti non cambierà modulo, quest'anno farà vedere le sue qualità"

A margine della kermesse “L’isola verde si tinge d’azzurro”, l’ex calciatore e oggi allenatore Massimo Rastelli ha parlato ai microfoni di Tuttonapoli: “Si è ripetuto un po’ il campionato della scorsa stagione anche se non c’è stato il duello fino alla fine. Per Ancelotti non era facile entrare in un meccanismo ben collaudato, ma quest’anno potrà far vedere tutte le sue qualità”.

Cambio modulo? “Non credo che cambierà sistema di gioco. Le direttive per gli acquisti saranno improntante in quell’ottica, anche se Ancelotti ha dimostrato di saper cambiare e il modulo credo che sia relativo”.

Mercato? “La cessione di Albiol crea un vuoto enorme al centro della difesa perché con Koulibaly si compensavano benissimo. Manolas ha caratteristiche molto più vicini a Koulibaly che ad Albiol”.