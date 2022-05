VIDEO - Ventura: "Il Napoli gioca benissimo, che peccato aver sbagliato quelle 2-3 partite"

Giampiero Ventura, ex allenatore del Napoli e non solo, ha parlato a margine del premio 'Miti dello Sport' al Summer Show in Cilento

Giampiero Ventura, ex allenatore del Napoli e non solo, ha parlato a margine del premio 'Miti dello Sport' al Summer Show in Cilento: "La vittoria del Milan è meritata, non perché fosse la più forte ma perché è stata la più continua. Questo è il campionato del rammarico. L'Inter ha il rammarico di non aver portato a casa lo Scudetto per la partita di Bologna. Il Napoli ha rammarico perché era un campionato alla portata. Anche la Juventus può avere rammarico, nonostante un'annata non straordinariamente positiva.

Cos'è accaduto al Napoli? E' da presuntuosi dirlo se non sei dentro. Ho visto giocare il Napoli tre volte e per tre volte ha giocato benissimo. Ha calciatori di assoluta qualità, Osimhen è devastante in ogni situazione e dà la possibilità di dare al Napoli quello che non ha mai avuto, ossia la profondità. Il gran peccato per il Napoli è stato sbagliare quelle 2-3 partite cruciali".