Barcellona, problemi per Eric Garcia e Gavi. Ma a Napoli dovrebbero esserci

Piccoli danni collaterali per il Barcellona nella netta vittoria del Mestalla contro il Valencia: come riferito da Sport, Eric Garcia è stato sostituito precauzionalmente per un lieve fastidio, mentre Gavi ha lamentato un dolore al pollice destro al momento del cambio. In casa blaugrana, ad ogni modo, regna l'ottimismo: lo staff medico non è preoccupato per le condizioni dei due, che salvo sorprese saranno regolarmente a disposizione di Xavi per il match di ritorno contro il Napoli.