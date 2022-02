Barcellona, Traore torna in blaugrana: "Ora sono più forte ed esperto"

“Fisicamente sono più forte ed esperto di quando sono andato via. Ho avuto molti allenatori e ho imparato molto da loro, ma sono felice di tornare a casa soprattutto con Laporta e Xavi”. Esordisce così in conferenza stampa Adama Traoré, nuovo attaccante del Barcellona che vestirà la maglia numero 11 in questa stagione: “Anche se ho giocato a lungo in Inghilterra non ho mai perso di vista il Barcellona e sono qui per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società. Il mister mi ha chiesto di mostrare il mio talento, di essere straripante e fare gol, la competizione davanti non mi preoccupa, l’importante è impegnarsi duramente sul campo, poi le decisioni su chi gioca e chi no non sono una mia responsabilità. - continua il calciatore – Il Camp Nou è sempre stata la mia casa, ma a volte bisogna fare un giro lungo per tornarci com’è stato nel mio caso.

Xavi? Lui è una leggenda, un punto di riferimento per tutti. Tempo fa mi diede dei consigli su cosa dovevo fare per arrivare in prima squadra e poi mi ha aiutato molto all’inizio. Lo ritrovo con grande piacere”.