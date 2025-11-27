Bologna show anche in Europa: poker al Salisburgo, a segno tutto l'attacco

Il Bologna continua a correre, sia in Italia che in Europa. Dopo i successi in campionato contro Napoli e Udinese, i rossoblù travolgono anche il Salisburgo con un netto 4-1 al Dall’Ara, confermando uno stato di forma irresistibile. La squadra di Italiano parte forte e mette subito pressione agli austriaci. Il vantaggio arriva al 25’: Odgaard approfitta di una deviazione della difesa e con freddezza batte il portiere avversario. Il Bologna, però, si distrae e paga caro due errori in uscita: Ravaglia sbaglia il rinvio, Lucumì manca l’intervento e Vertessen firma l’1-1 a porta vuota.

Nel finale di primo tempo i felsinei sfiorano il nuovo vantaggio con Pobega e Dallinga, poi nella ripresa si scatenano. Proprio Dallinga rimette avanti i rossoblù con un bellissimo taglio in area su assist di Miranda, battendo Schlager di prima intenzione. Passano pochi secondi e Bernardeschi, su cross di Zortea, svetta per il 3-1. I cambi non modificano l’inerzia del match: il Bologna continua a creare, il Salisburgo prova a rendersi pericoloso in contropiede. Nel finale arriva anche il poker: Castro costringe Schlager alla respinta e Orsolini, puntuale, firma il tap-in del 4-1, facendo esplodere il Dall’Ara.