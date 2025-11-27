Infortunio Gilmour, Repubblica: "E' a Londra per un consulto, novità sul recupero"
Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, mancherà anche contro la Roma domenica prossima. Ci vuole ancora un po' di tempo per il suo rientro in campo come spiega il quotidiano Repubblica oggi in edicola che nel suo focus infortuni parla anche di Lukaku.
"Lo scozzese è ancora alle prese con la pubalgia ed è volato a Londra per un consulto in modo da definire al meglio i tempi di recupero. Per Big Rom, invece, la data di rientro è stata posticipata: non ci sarà domenica contro la Roma. Il 32enne di Anversa proverà a rientrare tra i convocati il 7 dicembre contro la Juve".
