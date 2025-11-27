Ultim'ora Formazione anti-Roma, KK: Conte ha la tentazione del tridente leggero senza Hojlund

Se Hojlund dovesse dare altri segnali di affaticamento, potrebbe rimanere in panchina - almeno dall'inizio - nel prossimo match di campionato contro la Roma. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli, secondo cui Antonio Conte starebbe pensando a un tridente Politano-Lang-Neres, quindi con quest'ultimo ad agire da falso 9, esattamente come lo utilizzò in Napoli-Inter.

Ovviamente tanto dipenderà anche dalle condizioni di Hojlund, come già scritto, perché nell'ultima partita il centravanti danese è apparso un po' sottotono, sbagliando tra l'altro anche il calcio di rigore che avrebbe potuto sbloccare il risultato. Il tridente leggero, proprio come lo schiererà Gasperini, sarebbe dunque una tentazione per l'allenatore salentino.