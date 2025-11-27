Ufficiale

Bologna-Salisburgo, le formazioni: le scelte di Italiano e Letsch

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:10Europa League
di Francesco Carbone

Queste le formazioni ufficiali di Bologna-Salisburgo, gara delle 21.00 di Europa League:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi; Dallinga.

Allenatore: Italiano.

SALISBURGO (4-4-2): Schlager; Lainer, Gadou, Rasmussen, Terzic; Yeo, Bidstrup, Diabate, Bischoff; Baiddo, Vertessen.

Allenatore: Letsch.