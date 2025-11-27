Il Midtjylland segna nel finale ma non basta: la Roma resiste e trova la 2ª vittoria di fila

La Roma centra il secondo successo di fila in Europa League battendo 2-1 il Midtjylland nel quinto turno della Fase Campionato. Una gara ben interpretata dai giallorossi, subito aggressivi e pericolosi con Soulé nei primi minuti. Al 7’ la pressione iniziale porta al meritato vantaggio: El Aynaoui firma il suo primo gol europeo in maglia Roma, girando alla perfezione il cross di Celik e infilando l’angolino. Il Midtjylland tenta una timida reazione, ma il possesso resta saldamente nelle mani della squadra di Gasperini. L’unica nota stonata è l’infortunio di Manu Koné, costretto al cambio poco prima della mezz’ora.

Prima dell’intervallo Pellegrini sfiora il raddoppio con un tiro deviato che lambisce il palo, chiudendo il primo tempo sull’1-0. Nella ripresa, il copione cambia poco: i danesi provano a salire, ma le occasioni migliori restano di marca giallorossa, con Dybala e Soulé vicini al gol. A dieci minuti dal termine arriva il raddoppio, costruito interamente dai subentrati: Bailey serve El Shaarawy, che davanti alla porta non sbaglia. Il Midtjylland accorcia subito con Paulinho, ma la Roma non trema e porta a casa un 2-1 prezioso, confermando il buon momento europeo e la crescita della squadra.