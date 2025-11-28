5° posto Champions? L’Italia si avvicina alla Germania: il ranking UEFA aggiornato

di Francesco Carbone

La tre giorni europea si è chiusa con 5 vittorie e 2 sconfitte per l'Italia. Un bottino che ci permette di avvicinarci alle prime due posizioni del ranking stagionale che valgono il posto aggiuntivo in Champions League. Questa la situazione aggiornata:

1. Inghilterra (9 su 9) 10.944
2. Germania (7 su 7) 9.857

- - -

3. Italia (7 su 7) 9.571
4. Portogallo (4 su 5) 9.400
5. Polonia (4 su 4) 9.375
6. Cipro (3 su 4) 9.250
6. Spagna (8 su 8) 9.250
8. Francia (7 su 7) 8.267
9. Danimarca (2 su 4) 8.125
10. Grecia (4 su 5) 7.100