Ultim'ora Tegola Roma, Koné costretto al cambio per infortunio: salta il Napoli?

Durante Roma-Midtjylland, match che i giallorossi stanno conducendo grazie alla rete lampo di El Aynaoui al 7’, Gian Piero Gasperini è stato costretto a rinunciare a Manu Koné per un problema fisico. Il centrocampista francese, già dolorante dopo un primo colpo ricevuto al 13’, ha provato a stringere i denti e a restare in campo.

Ma al 26’, dopo essersi accasciato di nuovo sul terreno di gioco e aver portato la mano alla caviglia destra, non ha potuto far altro che arrendersi. Al suo posto è subentrato Bryan Cristante. Le condizioni di Koné verranno valutate nelle prossime ore, ma la sua presenza nel big match di domenica contro il Napoli - in programma alle 20:45 allo stadio Olimpico - è ora seriamente in dubbio.