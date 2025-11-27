Europa League, i finali delle 18.45: bene Aston Villa, Porto e Lille a valanga. Pari Fenerbahce
Sono terminate le partite delle 18.45 di Europa League. Prezioso successo della Roma che balza momentaneamente all'undicesimo posto in classifica, in attesa che il quadro si completi con le gare delle 21. Al momento è la differenza reti che lascia fuori i giallorossi dalle migliori 8. Primo posto al momento che appartiene alla coppia Midtjylland e Aston Villa, che potrebbero essere raggiunte eventualmente da Braga e Lione. Di seguito tutti i risultati e i marcatori:
Aston Villa - Young Boys 2-1
27' e 42' Malen (A), 90' Monteiro (Y)
Porto - Nizza 3-0
1' e 33' Veiga, 61' rig. Samu
Fenerbahçe - Ferencvaros 1-1
66' Varga (Fer), 69' Talisca (Fen)
Feyenoord - Celtic 1-3
11' Ueda (F), 31' Yang Hyun-Jun (C), 43' Maeda (C), 82' Nygren (C)
Lille - Dinamo Zagabria 4-0
21' Correia, 36' Mukau, 69' Igamane, 86' Andre
Ludogorets - Celta Vigo 3-2
11' rig., 49' e 62' Stanic (L), 70' Duran (C), 90' + 6 El Abdellaoui (C)
PAOK - Brann 1-1
64' Ivanusec (P), 89' Kornvig (B)
Viktoria Plzen - Friburgo 0-0
Roma - Midtjylland 2-1
7 ' El Aynaoui (R), 83' El Shaarawy (R), 87' Paulinho (M)
