CLASSIFICA - Il Napoli secondo e qualificato ai sedicesimi, Spartak agli ottavi

Il Napoli batte il Leicester 3-2 e si qualifica per i sedicesimi di Europa League. Gli azzurri restono agganciati allo Spartak Mosca con 10 punti, ma per gli scontri diretti si devono acconentare della seconda piazza e di un turno in più contro una delle terze di Champions League. Il Leicester retrocede agli spareggi di Conference League.

Sesta giornata

Napoli-Leicester 3-2

Legia Varsavia-Spartak Mosca 0-1

Classifica

Spartak Mosca 10

Napoli 10

Leicester 8

Legia Varsavia 6