Incredibile Lazio: vince all’ultimo respiro a Plzen in 9 uomini

vedi letture

E' accaduto di tutto alla Doosan Arena in un secondo tempo folle della Lazio, di grande sofferenza, che termina con una giocata strepitosa di Isaksen per un successo 2-1 sul campo del Viktoria Plzen arrivato in nove uomini.

La squadra di Baroni rischia ma al 18′ passa in vantaggio: corner battuto da Pedro, Noslin gioca di sponda per Romagnoli che viene dimenticato sul secondo palo da Markovic e da pochi metri non può sbagliare di testa. Dia e Noslin provano a cercare il raddoppio ma sprecano delle buone occasioni, il primo tempo si conclude con la Lazio in vantaggio di misura.

Nella ripresa il Plzen la pareggia quasi subito: punizione battuta da Kalvach, pallone scodellato in area di rigore nella zona di Durosinmi che infila Provedel con un colpo di testa ravvicinato. I padroni di casa si riversano in avanti ma i biancocelesti sono bravi a chiudere ogni varco. Al 74′ la formazione di Marco Baroni rimane in dieci: intervento di Rovella su Sulc, il direttore di gara lo espelle dopo una revisione al VAR. Al 93′ espulso anche Gigot per un brutto fallo su Cadu. Nei minuti finali il Viktoria Plzen prova a riversarsi in avanti ma è la Lazio che passa a tempo scaduto con Isaksen al 98’.