UFFICIALE - Barcellona, Nico Gonzalez promosso: ora è a tutti gli effetti in prima squadra

Nico Gonzalez è a tutti gli effetti un calciatore della prima squadra del Barcellona. Ad annunciarlo è lo stesso club blaugrana, che informa come sia riuscito a iscrivere a LaLiga il talentoso centrocampista classe 2002, finora registrato come elemento del Barça B. In questa stagione lo spagnolo ha già collezionato 25 presenze totali con 2 gol e 2 assist.