Di Canio critica Spalletti per la convocazione di Fagioli: “Nazionale non è centro di recupero”

Ospite delle colonne del Corriere della Sera, l'ex giocatore ed allenatore Paolo Di Canio, oggi commentatore tecnico di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla spedizione azzurra in partenza per l'Europeo in Germania.

Fra i tanti temi toccati anche alcune valutazioni sui singoli chiamati dal ct Luciano Spalletti: "Sono molto incuriosito da Bellanova: con quella gamba e quella capacità di crossare in un torneo corto come l'Europeo può essere importante. Fagioli? Ne faccio una questione tecnica: è rimasto fuori 8 mesi e non è che la Nazionale debba essere un centro di recupero. Mi pare difficile che Spalletti lo porti in Germania".