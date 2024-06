Europei 2024, quali partite in chiaro sulla Rai? Oggi altri due match decisivi

Proseguono gli Europei 2024 che si tengono in Germania fino al 14 luglio, giorno della finale di Berlino. Presenti 24 Nazionali, che si contendono la 17ª edizione del torneo in dieci stadi tedeschi. La competizione è visibile su Sky, ma con la trasmissione Rai in chiaro (ed in streaming su Raiplay), in co-esclusiva con Sky di 30 partite su 51 di Euro 2024: tra queste tutte le gare dell'Italia. Ma quali partite, nello specifico, si potranno vedere in chiaro? Di seguito il programma giorno per giorno

LE PARTITE DEI GIRONI IN CHIARO SULLA RAI

14 giugno Germania-Scozia ore 21.00 - Rai 1

15 giugno Spagna-Croazia ore 18.00 - Rai 2

15 giugno Italia-Albania ore 21.00 - Rai 1

16 giugno Serbia-Inghilterra ore 21.00 - Rai 1

17 giugno Belgio-Slovacchia ore 18.00 - Rai 2

17 giugno Austria-Francia ore 21.00 - Rai 1

18 giugno Portogallo-Repubblica Ceca ore 21.00 - Rai 1

19 giugno Germania-Ungheria ore 18.00 - Rai 2

19 giugno Scozia-Svizzera ore 21.00 - Rai 1

20 giugno Danimarca-Inghilterra ore 18.00 - Rai 2

20 giugno Spagna-Italia ore 21.00 - Rai 1

21 giugno Olanda-Francia ore 21.00 - Rai 1

22 giugno Turchia-Portogallo ore 18.00 - Rai 2

22 giugno Belgio-Romania ore 21.00 - Rai 1

23 giugno Svizzera-Germania ore 21.00 - Rai 1

24 giugno Croazia-Italia ore 21.00 - Rai 1

25 giugno Olanda-Austria ore 18.00 - Rai 2

25 giugno Inghilterra-Slovenia ore 21.00 - Rai 1

26 giugno Ucraina-Belgio ore 18.00 - Rai 2

26 giugno Georgia-Portogallo ore 21.00 - Rai 1

LE PARTITE DELLA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA SULLA RAI

29 giugno Ottavi di finale (37) 1A-2C ore 21.00 - Rai 1

30 giugno Ottavi di finale (39) 1B-3A/D/E/F ore 21.00 - Rai 1

1 luglio Ottavi di finale (41) 1F-3A/B/C ore 21.00 - Rai 1

2 luglio Ottavi di finale (44) 1D-2F ore 21.00 - Rai 1

5 luglio Quarti di finale (45) V39-V37 ore 18.00- Rai 2

5 luglio Quarti di finale (46) V41-V42 ore 21.00 - Rai 1

6 luglio Quarti di finale (48) V40-V38 ore 18.00 - Rai 2

6 luglio Quarti di finale (47) V43-V44 ore 21.00 - Rai 1

9 luglio Semifinali (49) V45-V46 ore 21.00 - Rai 1

10 luglio Semifinali (50) V47-V48 ore 21.00 - Rai 1

14 luglio Finalissima V49-V50 ore 21.00 - Rai 1