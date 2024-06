Kvara si sblocca! Georgia avanti sul Portogallo dopo appena 90"

vedi letture

Dopo appena 90 secondi la Georgia passa in vantaggio contro il Portogallo.

Khvicha Kvaratskhelia si sblocca agli Europei! Dopo appena 90 secondi la Georgia passa in vantaggio contro il Portogallo: erroraccio in impostazione di Silva, che regala palla a Mikautadze. L'attaccante del Napoli viene servito in profondità e batte Diogo Costa con un preciso diagonale ad incrociare firma l'1-0.