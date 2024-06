Ufficiale L'Inghilterra delude ancora ma chiude al primo posto: lo 0-0 fa felice pure la Slovenia

Finisce 0-0 Inghilterra-Slovenia.

Finisce 0-0 Inghilterra-Slovenia. L'avvio è abbastanza soporifero. Il 4-4-2 messo in campo da Kek non concede spazi agli inglesi, che per la verità non fanno molto per prenderseli. E infatti la prima palla gol è della Slovenia, una duplice occasione per Janza che prima mette i brividi all'Inghilterra con un tiro-cross e poi su punizione, mandando di un soffio il pallone a lato della porta difesa da Pickford.

Per vedere la prima chance dei Tre Leoni bisogna attendere addirittura gli ultimi dieci minuti del primo tempo. Foden calcia da palla inattiva, ma Oblak è attento e blocca in due tempi. Trippier, poco dopo, mette un pallone insidioso in area ma né Gallagher né Kane riescono a spingerlo in rete. E così la prima frazione di gioco si chiude a reti bianche.

Nella ripresa le cose non cambiano. Anzi, forse sì, ma in peggio. L'Inghilterra comincia a tenere il pallone, ma non riesce praticamente mai ad entrare in area di rigore. Merito, chiaramente, anche delle linee strettissime della Slovenia. Diventa una sorta di allenamento attacco contro difesa, ma sempre allo stesso ritmo: basso. Southgate finalmente mette anche Palmer, che entra bene, ma da solo non può far tantissimo.

E così anche la ripresa, e quindi la partita, termina così, 0-0. A far festa è la Slovenia, che passa il girone da miglior terza. L'Inghilterra, con un risultato migliore, la vetta del girone, esce a testa bassa. A cominciare dal CT Southgare, consapevole delle critiche che gli pioveranno ancora addosso nei prossimi giorni.