Flop in Europa e difficoltà in campionato: i numeri della Primavera di Frustalupi

Magro bottino quello conquistato dal Napoli Primavera allenato da Frustalupi in Youth League

Magro bottino quello conquistato dal Napoli Primavera allenato da Frustalupi in Youth League. A 90' dal termine, con ancora la gara di Liverpool da giocare, la squadra azzurra che ha perso 3-2 anche coi Rangers in casa ha raccolto appena 1 punto e ha subito 14 gol in 5 partite. Bottino negativo che fa il paio con le difficoltà in campionato col 14esimo posto e appena 8 punti conquistati.