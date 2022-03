L'ex tecnico dell'Under 17: "Non solo Ambrosino, sentiremo parlare anche di un altro azzurrino"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Massimo Carnevale, ex tecnico settore giovanile del Napoli

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Massimo Carnevale, ex tecnico settore giovanile del Napoli: "Ambrosino? L'ho lanciato, ma deve tutto al Napoli che ha creduto in lui ed a se stesso. Si è allenato con voglia, senza mollare mai la presa, anche quando giocava poco. Ha fatto sacrifici importanti facendo la spola da Procida. Si vedeva che vedeva la porta, che avesse i numeri. Oggi, i sacrifici sono ripagati.

Giuseppe con me ha fatto l'Under 17, i classe 2003. Ho avuto anche Cioffi, D'Agostino. Ho avuto due anni anche Vergara. Un altro di cui sentiremo parlare è Iaccarino. Mi ha sorpreso non vedere Vergara convocato in Under 19. Idasiak? Non so se è pronto per fare il secondo in prima squadra, ma è pronto per stare con i grandi".