Milton Pereyra-Napoli, Romano annuncia: "Operazione completata, rinforzerà la Primavera"
Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, è intervenuto sul proprio canale YouTube: "A proposito di ragazzi di talento, intanto il Napoli oggi ha definito un'operazione che vi abbiamo raccontato praticamente nelle ultime ore del mercato di gennaio che è per un ragazzo di talento del Boca Juniors, Milton Pereyra. È un'operazione che il Napoli aveva impostato per la propria Primavera già in quei giorni andava completata dal punto di vista burocratico e formale.
Il Napoli lo ha fatto in queste ore ricevendo un ok definitivo a tutti i documenti. Quindi possiamo considerare Milton Pereyra un nuovo giocatore del Napoli. Ripeto, 17 anni, argentino, un ragazzo di talento su cui il Napoli ha battuto una concorrenza importante per riuscire a prenderlo. Quindi è un'operazione che vi confermo essere completata, fatta per il mercato e per il futuro del Napoli".
