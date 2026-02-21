Live

Primavera, Milan-Napoli 2-1 (Scotti 47', 76', Gorica R 87'): vincono i rossoneri

Oggi alle 12:10Giovanili
di Daniele Rodia

95' - FINISCE LA GARA. VINCE IL MILAN PER 2-1

90' - 5' di recupero!

88' - Gorica riapre la sfida con un perfetto calcio di rigore!

87' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI!

76' - RADDOPPIO MILAN! Facile facile per Scotti che realizza la sua personale doppietta con un tap-in a porta spalancata!

71' - Fuori Gambardella, dentro Melnyk

60' - Gestisce il Milan, il Napoli prova a risalire il campo

55' - Barido batte malissimo e colpisce la barriera

52' - Calcio di punizione in favore del Napoli

47' - GOL DEL MILAN. DIRETTAMENTE DA CALCIO DI PUNIZIONE! Scotti trasforma magistralmente con l'aiuto del palo!

46' - Calcio di punizione pericolosa per il Milan: partirà Scotti.

46' - PARTE IL SECONDO TEMPO

45' - FINISCE IL PRIMO TEMPO

39' - Fase di stallo della gara

30' - CHE OCCASIONE PER CIMMARUTA! Borriello lavora bene il pallone sulla trequarti, palla al centro ma Cimmaruta spara alle stelle!

26' - Prova il Milan a risalire il campo in contropiede, Ferrante è attento sul tiro di Scotti

20' - Prende metri e si alza la squadra di Rocco che prova a pressare ancora di più!

15' - CHE OCCASIONE PERSA DA RAGGIOLI! Palla sanguinosa persa da Cissè, Raggioli è a porta spalancata ma sbaglia clamorosamente!

8' - CIMMARUTA VA VICINISSIMO AL GOL! Giocata a 2 tocchi per l'attaccante del Napoli che calcia di poco alto sopra la traversa.

5' - CHE CHANCE PER SCOTTI! Contropiede furioso di Scotti che supera 4 calciatori, vince un rimpallo su Eletto e poi calcia incrociando ma la palla termina fuori di poco.

11.00 - Inizia la gara!

10.20 -  Milan: Bouyer Thiel, Mancioppi, Hodzic, Zaramella, Perera Nisah, Borsani, Nolli, Cisse, Scotti, Cullotta, Idrissi-Regragui. Allenatore: Giovanni Renna.
Napoli: Ferrante, Cimmaruta, Garofalo, Raggioli, Borriello, Torre, Caucci, Eletto, Barido; Genovese, Olivieri. Allenatore: Dario Rocco.

09.00 - Azzurrini chiamati alla vittoria dopo le due sconfitte consecutive negli ultimi 2 turni

Tutto pronto a Milano per la sfida tra il Milan Primavera ed il Napoli valida per il 26imo turno del campionato cadetto.