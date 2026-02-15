Live

Primavera, Napoli-Parma 0-1 (Balduzzi 38'): di misura vincono gli ospiti!

Oggi alle 12:20Giovanili
di Daniele Rodia

Basta una rete di Balduzzi nel primo tempo al Parma per archiviare la pratica Napoli nel 25esimo turno del campionato di Primavera 1. Dominio assoluto degli ospiti che nel primo tempo producono tantissimo ma raccolgono solo il tap-in dell'attaccante al 38esimo. Nella ripresa il Napoli è propositivo ma non riesce ad impensierire la difesa avversaria.

95' - FINISCE LA GARA!

93' - Ci prova ancora il Napoli ma la difesa del Parma resiste.

90' - 5' di recupero

87' - Cambio nel Napoli: esce Torre ed entra Nardozi

82' - Ultimi cambi nel PArma: fuori Diop e Marchesi, dentro Martinez e Plicco.

80' - Ammonito nel Parma Diop per un fallo ai danni di De Chiara.

70' - Sostiuzione Parma: esce Semedo, al suo posto Avramescu.

65' - CHANCE NAPOLI: destro di De Chiara che sfiora il palo

62' - Cambio anche nel Napoli: fuori Prisco, dentro Cimmaruta.

57' - Cambio nel Parma: fuori Balduzzi, dentro Tigani

53' - Napoli diverso in questo secondo tempo, tanta voglia di colpire e pareggiare!

47' - Napoli vicinissimo al gol! Borriello ci prova con il destro ma Mazzocchi ipnotizza!

46' - Inizia la ripresa

48' - FINISCE IL PRIMO TEMPO

45' - 3' di recupero

42' - Prova la reazione il Napoli

39' - GRAN GOL DEL PARMA! Cardinali supera Pugliesi e pesca solo solo al centro Balduzzi che insacca a porta vuota!

32' - Ancora Balduzzi tutto solo si divora il gol! Grande chance sulla sinistra, Cardinali serve Balduzzi che incespica e sbaglia!

25' - Balduzzi vicino al gol! Pugliese bravissimo ancora una volta a dire no con i piedi!

22' - Guadagna il primo calcio d'angolo della gara il Napoli

18' - SEMEDO AD UN PASSO DAL GOL! Destro ad incrociare dell'attaccante del Parma trova ancora il no di Pugliese! Grande parata dell'estremo difensore azzurro

16' - Parma più in partita rispetto al Napoli, ospiti sempre pericolosi.

14' - CHANCE PARMA! Semedo si divora il vantaggio! L'attaccante del Parma va a tu per tu con Pugliese che reagisce alla grande e salva il risultato

11' - Fallo commesso su Olivieri, respira il Napoli

6' - Chance per il Parma. Difende bene la difesa azzurrina

2' - Calcio d'angolo in favore del Parma.

11.00 - Inizia la gara!

10.55 - Problema in casa Parma per Castaldo, Corrent sceglie Marchesi dall’inizio.

10.30 - Sono ufficiali le formazioni della partita:

Napoli: Pugliese, Garofalo, De Chiara, Raggioli, Borriello, Prisco, Torre, Caucci, Eletto, Gorica, Olivieri. All: Dario Rocco

Parma: Mazzocchi, Pajsar, Cardinali, Castaldo, Balduzzi, Diop, Conde, Varali, Gemello, Konate, Almeida. All: Nicola Corrent.

10.00 - Inizia il riscaldamento per le due squadre

08.00 - Amici ed amiche di TuttoNapoli.net benvenuti all'interno della diretta testuale del match di Primavera 1 tra Napoli e Parma in programma allo stadio Piccolo di Cercola alle ore 11.00. Il Parma può prendersi la vetta della classifica oggi con una vittoria, ma di fronte si troverà il Napoli con tanta voglia di riscatto dopo la brutta sconfitta dello scorso sabato contro la Fiorentina.