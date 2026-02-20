Ufficiale

Primavera, domani Napoli impegnato in trasferta col Milan: i convocati di Rocco

Oggi alle 17:20Giovanili
di Pierpaolo Matrone
fonte sscnapoli.it

Il Napoli Primavera affronta domani il Milan nella 26esima giornata del campionato Primavera 1. Il match si gioca allo SPORTITALIA VILLAGE COMUNALE Carate Brianza (MB) alle ore 11.

I CONVOCATI DEL TECNICO ROCCO: ANIC; BARIDO; BORRIELLO; CAUCCI;  CIMMARUTA; DE LUCA; ELETTO; FERRANTE; GAMBARDELLA; GAROFALO; GENOVESE; GORICA; IOVINE; MELNYK; OLIVIERI; PUGLIESE; RAGGIOLI; SPINELLI; TORRE; ZAPPETTINI.