Ufficiale Nuovo rinforzo per l'Under 18: il Napoli acquista l'italo-kosovaro Hasani

Adam Hasani è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Il club azzurro punta su un profilo giovane e di prospettiva, inserendo nel proprio settore giovanile un talento che si è già messo in mostra nonostante la giovanissima età.

Si tratta infatti di un'ala destra mancina, classe 2008 di 184 cm, che può giocare anche a sinistra e da punta. Nella scorsa stagione Hasani ha disputato il campionato sotto età con la Sampdoria. Di passaporto anche italiano ma di nazionalità kosovara, con il Kosovo ha già 2 presenze in Under 19. Andrà a rinforzare l'Under 18 azzurra. A riportarlo è l'account su X Kosovo Football.