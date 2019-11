Primavera, domani sfida salvezza col Sassuolo: out Manzi per squalifica, i convocati

Il Napoli Primavera affronta domani il Sassuolo per l'ottava giornata di campionato allo Stadio Ianniello di Frattamaggiore (ore 15). Out Manzi per squalifica.

I convocati di Baronio: Cavallo, Ceparano, D’Amato, D’Onofrio, Daniele, Esposito, Idasiak, Labriola, Mamas, Mancino A., Marrazzo, Palmieri, Potenza, Senese, Sgarbi, Vianni, Virgilio, Vrakas, Vrikkis, Zanoli, Zedadka.