Primavera, domani la finale Napoli-Virtus Entella per la promozione: i convocati di Rocco

Il Napoli Primavera affronta domani la Virtus Entella per la finale play off del campionato Primavera 2. Il match si gioca allo Stadio Piccolo di Cercola alle ore 14.30. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Lega B e in diretta radiofonica da Radio Crc e testuale su Tuttonapoli.

I convocati di Rocco: ANIC; BALLABILE; BORRIELLO; CIMMARUTA; COLELLA; D’ANGELO; DE MARTINO; DI MARTINO; DISTRATTO F.; DISTRATTO D.; ESPOSITO; GAMBARDELLA; GAROFALO; GISONDI; KHRABAN; MALASOMMA; MBOUMBOU; NAPOLETANO; PETRONE; PINZOLO;PRISCO; RAGGIOLI; RUSSO; SORRENTINO; TURI; VIOLA; ZAGO.