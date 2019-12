Primavera, il programma della giornata: per il Napoli alle 14.30 delicato scontro salvezza

Nella 12ª giornata del Campionato Primavera 1, apertasi con il successo della Samp nel derby della Lanterna andato in scena nell'anticipo del venerdì (1-0 Yayi Mpie), il Cagliari di Max Canzi cerca la quinta vittoria consecutiva contro la Fiorentina di Emiliano Bigica mentre l'Inter di Armando Madonna insegue il quarto risultato utile consecutivo contro il Sassuolo. Il sabato, che propone un interessante Napoli-Lazio in chiave salvezza, termina con il match tra il Torino di Marco Sesia e l'Empoli di Antonio Buscè (reduce da tre vittorie consecutive).

Il quadro degli incontri di giornata si chiude con i posticipi domenicali che vedranno la capolista Atalanta far visita al Bologna, la Roma ospitare la Juventus in un'affascinante sfida in chiave play-off ed il Chievo, fanalino di coda, affrontare il Pescara in una delicata sfida salvezza.

Campionato Primavera 1 TIM 2019/2020

12ª Giornata

Venerdì 13 Dicembre 2019

Ore 14:30 - Sampdoria-Genoa 1-0

Sabato 14 Dicembre 2019

Ore 11:00 - Fiorentina-Cagliari

Ore 13:00 - Inter-Sassuolo

Ore 14:30 - Napoli-Lazio

Ore 14:30 - Torino-Empoli

Domenica 15 Dicembre 2019

Ore 10:00 - Bologna-Atalanta

Ore 12:00 - Roma-Juventus

Ore 14:30 - Chievo Verona-Pescara

Classifica: Atalanta 31, Cagliari 28, Inter* 22, Genoa 20, Roma 19, Juventus 17, Bologna 15, Empoli 15, Torino 12, Sampdoria 12, Fiorentina 11, Sassuolo 11, Pescara 10, Lazio 10, Napoli 9, Chievo Verona 8.

*una partita in meno.