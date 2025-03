Live Primavera, Napoli-Monopoli: azzurrini a caccia della vittoria, segui la diretta

Il Napoli Primavera si prepara ad affrontare il Monopoli Primavera allo stadio Piccolo di Cercola: il match della 21esima giornata del campionato di Primavera 2 vedrà gli azzurrini sfidare la penultima forza del campionato. Il Napoli è imbattuto da più di 2 mesi e vuole continuare a macinare punti per la zona playoff ma anche per restare in scia del Frosinone capolista; il Monopoli con l'ultima vittoria contro il Palermo ha distanziato l'ultimo posto di 4 punti.

Amici ed amiche di TuttoNapoli benvenuti alla diretta testuale del match di Primavera 2 tra Napoli e Monopoli valevole per il 21esimo turno.