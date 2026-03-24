Lukaku lascia il ritiro del Belgio e torna a Napoli: le note ufficiali
Romelu Lukaku non prenderà parte alle amichevoli contro Stati Uniti e Messico con il Belgio. Il centravanti azzurro, dopo aver raggiunto il ritiro dei Red Devils a Bruxelles, ha infatti lasciato il gruppo guidato dal commissario tecnico Rudi Garcia per fare ritorno a Napoli, dove lavorerà per migliorare la propria condizione fisica.
Rientro anticipato per motivi fisici
A comunicare la decisione è stata la SSC Napoli attraverso i propri canali ufficiali: "Romelu Lukaku non prenderà parte alle prossime amichevoli della nazionale belga contro Stati Uniti e Messico. Il calciatore azzurro rientrerà a Napoli per ottimizzare la propria condizione fisica". A confermarlo anche la Federazione belga: "Romelu ha scelto di concentrarsi sull'allenamento per ottimizzare ulteriormente la sua condizione fisica. La KBVB rispetta la sua decisione e gli augura buona fortuna".
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