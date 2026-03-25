Lukaku salta il Milan? La previsione sui tempi di recupero

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Dunque Lukaku sembra destinato a saltare la sfida col Milan per tornare poi alla prossima. Una nuova frenata per lui in una stagione sfortunata

Romelu Lukaku non prenderà parte alle amichevoli contro Stati Uniti e Messico con il Belgio. Il centravanti azzurro, dopo aver raggiunto il ritiro dei Red Devils a Bruxelles, ha lasciato il gruppo guidato dal commissario tecnico Rudi Garcia come aveva comunicato ieri il Belgio con una nota ufficiale: "Romelu Lukaku non prenderà parte alle prossime amichevoli della nazionale belga contro Stati Uniti e Messico. Il calciatore azzurro rientrerà a Napoli per ottimizzare la propria condizione fisica. Romelu ha scelto di concentrarsi sull'allenamento per ottimizzare ulteriormente la sua condizione fisica.

La KBVB rispetta la sua decisione e gli augura buona fortuna". Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, per rivederlo in campo con il Napoli, a quanto pare, serviranno un paio di settimane. Dunque Lukaku sembra destinato a saltare la sfida col Milan per tornare poi alla prossima. Una nuova frenata per lui in una stagione particolarmente complessa.