Lukaku salta il Milan? La previsione sui tempi di recupero

Lukaku salta il Milan? La previsione sui tempi di recuperoTuttoNapoli.net
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di Fabio Tarantino
Dunque Lukaku sembra destinato a saltare la sfida col Milan per tornare poi alla prossima. Una nuova frenata per lui in una stagione sfortunata

Romelu Lukaku non prenderà parte alle amichevoli contro Stati Uniti e Messico con il Belgio. Il centravanti azzurro, dopo aver raggiunto il ritiro dei Red Devils a Bruxelles, ha lasciato il gruppo guidato dal commissario tecnico Rudi Garcia come aveva comunicato ieri il Belgio con una nota ufficiale"Romelu Lukaku non prenderà parte alle prossime amichevoli della nazionale belga contro Stati Uniti e Messico. Il calciatore azzurro rientrerà a Napoli per ottimizzare la propria condizione fisica. Romelu ha scelto di concentrarsi sull'allenamento per ottimizzare ulteriormente la sua condizione fisica.

La KBVB rispetta la sua decisione e gli augura buona fortuna". Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, per rivederlo in campo con il Napoli, a quanto pare, serviranno un paio di settimane. Dunque Lukaku sembra destinato a saltare la sfida col Milan per tornare poi alla prossima. Una nuova frenata per lui in una stagione particolarmente complessa. 