Tuttonapoli "Napoli-Milan-Inter a pari punti, chi vince Scudetto?": parla il regolamento

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Ieri in diretta radio, durante Pausa Caffè, un tifoso ci ha chiesto: "Chi vincerà lo scudetto in caso di arrivo a pari punti tra le prime tre della classe?".

Ieri in diretta a Radio Tuttonapoli, durante Pausa Caffè, un tifoso ci ha chiesto: "Chi vincerà lo scudetto in caso di arrivo a pari punti tra le prime tre della classe?". Ha acceso una lampadina e ha alimentato il dibattito. Da regolamento, si valuterà la classifica avulsa, ovvero quella con i punti raccolti dalle tre che si sono sfidate tra di loro. E al momento in pole c'è il Milan con 9 punti avendo vinto i due derby con l'Inter e avendo battuto il Napoli a San Siro. Seconda posizione per il Napoli che ha ottenuto 4 punti con l'Inter, appena un solo punto invece per i nerazzurri, quello conquistato al ritorno a gennaio.

Scudetto e classifica avulsa: la situazione

Se a Pasquetta il Napoli dovesse battere il Milan, salirebbe a quota 7 punti e blinderebbe la seconda posizione. Le due squadre, dunque, sarebbero a prescindere dal risultato del Maradona a sfidarsi per l'eventuale finale. Anche Sportmediaset affronta il tema e spiega: "Salvo decisioni differenti da parte della Lega, la gara decisiva si dovrebbe giocare a San Siro, cioè sul campo della meglio classificata tra le due spareggianti. Questa classifica non può cambiare nella sostanza nemmeno con l’ultimo scontro diretto mancante, Napoli-Milan. Se anche gli azzurri vincessero, arriverebbero a 7 punti, 2 meno del Milan. Se Napoli e Inter arrivassero prime a pari merito davanti al Milan, lo spareggio scudetto si disputerebbe allo stadio Maradona".