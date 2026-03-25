Napoli su Goretzka! Cds: "Occhi sullo svincolato di lusso per l'estate, Manna c'è"

vedi letture

Dal suo arrivo a parametro zero dallo Schalke 04 nel 2018, Leon Goretzka è diventato un pilastro fondamentale del Bayern Monaco

Non è solo il Diavolo ad aver messo nel mirino Leon Goretzka, illustre svincolato in scadenza il 30 giugno con il Bayern Monaco: alla corsa s’è iscritto anche il Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola che parla del centrocampista che diventa dunque un obiettivo per il club azzurro in vista della prossima stagione. Manna, d'altronde, è uno sempre molto attento agli svincolati di lusso. E dunque un nome che ritorna in vista dell'estate, aspettando nuovi sviluppi. Con una concorrenza di prestigio da superare, appunto. Quella del Milan.

Napoli su Goretzka: carriera e caratteristiche tecniche

Dal suo arrivo a parametro zero dallo Schalke 04 nel 2018, Leon Goretzka è diventato un pilastro fondamentale del Bayern Monaco. Centrocampista totale, dotato di grande corsa e tempismo negli inserimenti, il trentunenne tedesco ha saputo imporsi come un elemento imprescindibile negli schemi bavaresi. Nel corso della sua gloriosa avventura a Monaco, Goretzka ha arricchito il suo palmarès con ben sei titoli di Bundesliga e la prestigiosa Champions League vinta nella stagione 2019/2020. Nonostante i cambiamenti tattici degli ultimi anni, rimane un leader silenzioso, capace di unire quantità e qualità in ogni zona del campo. E ora può diventare un'opportunità concreta per il Napoli e per Conte.