Video La Fiorentina riprende due volte la Juve: finisce 2-2, gol e highlights

Termina sul risultato di 2-2 la gara dello Stadium tra Juventus e Fiorentina, valida per la diciottesima giornata di Serie A. I bianconeri passano due volte in vantaggio con Thuram, ma vengono ripresi prima da Kean e poi da Sottil allo scadere. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock per la visione da pc).