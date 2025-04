Video La Juventus si riscatta e torna a puntare la Champions, 2-0 al Monza: gli highlights

La Juventus riscatta il ko Parma tornando a vincere allo Stadium. La squadra di Tudor batte il Monza 2-0 facdendo tutto nel primo tempo: i gol arrivano all'11' e al 33' con le firme di Nico Gonzalez e Kolo Muani. A fine primo tempo però rosso per Yildiz, ma i bianconeri resistono in 10 contro un Monza volenteroso e restano in corsa per la Champions. Di seguito il video degli highlights (clicca sul link di seguito da app o disabilita Adblock se non lo visualizzi da pc).